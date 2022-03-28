Yaralı flamingonun ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulundu



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da Tuz Gölü'ne göç eden ve yaralı olduğu için tedaviye alınan flamingonun ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulundu.

Havaların ısınmasıyla göçle Tuz Gölü'ne flamingolar gelmeye başladı. Ancak flamingolardan biri, avcılar tarafından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Yaralı flamingoyu bulan köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. Ekiplere teslim edilen flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedaviye alındı. Flamingonun, tüfekle yaralanmasından dolayı sol kanadının kırıldığı, çekilen filminde kanadından hariç, vücudunda 3 saçma yarası olduğu belirlendi. Ayrıca flamingonun ayağında ise İran'ın Tahran kentinde kuş gözlemcileri tarafından takılan çip bulundu. Çip sayesinde flamingonun yaklaşık 2 bin kilometre uçarak Tuz Gölü'ne ulaştığı belirlendi. Flamingo tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-03-28 11:31:25



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