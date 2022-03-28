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İnşaattan 2 ton demir çalan hırsızlar JASAT dedektiflerine yakaladı

İHA

Aksaray'da bir inşaattan 2 ton inşaat demiri ve iskele tahtalarını çalan 2 hırsızlık şüphelisi, jandarma dedektifleri JASAT tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Çalınan inşaat demirleri inşaat sahibine teslim edilirken, 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnşaattan 2 ton demir çalan hırsızlar JASAT dedektiflerine yakaladı

Aksaray’da bir inşaattan 2 ton inşaat demiri ve iskele tahtalarını çalan 2 hırsızlık şüphelisi, jandarma dedektifleri JASAT tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Çalınan inşaat demirleri inşaat sahibine teslim edilirken, 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızlık olayı Aksaray’ın merkeze bağlı Topakkaya beldesinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat sahibi Ersin Yalçınkaya (44) sabah inşaata geldiğinde inşaat demirleri ve iskele tahtalarının olmadığını fark etti. Malzemelerin çalındığını anlayan Ersin Yalçınkaya durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. JASAT dedektiflerinin yaptığı araştırmada 2 şüphelinin kimliği tespit edilirken ekipler şüpheli Enver B. (37) ve Burak Ş. (26) isimli şahısların peşine düştü. Aksaray merkezde bir ikamete baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler yapılan sorgulamada olayı itiraf ederek çaldıkları malzemeleri hurdacıya sattıklarını söyledi. Bunun üzerine hurdacıyı bulan JASAT dedektifleri hurdacıdan çalıntı malzemeleri alarak inşaat sahibine teslim etti. Sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Enver B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Burak Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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