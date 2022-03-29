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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Şahin: “En mutlu olduğumuz çalışmalardan birisi kütüphanedir

İHA

Rektör Şahin: “En mutlu olduğumuz çalışmalardan birisi kütüphanedir

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, görev süreleri boyunca kampüste farklı alanları ilgilendiren çalışmalar, projeler, binalar yaptıklarını, bunlar arasında kendilerini en mutlu eden çalışmaların başında kütüphanenin geldiğini söyledi.
Aksaray Merkez Kanuni İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, idarecileri ve öğretmenlerinden oluşan bir heyet, Kütüphaneler Haftası münasebetiyle ASÜ Kütüphanesi’ni gezdi. Öğrencilerin kampüsle tanışması, bilgiye erişimde kütüphane kullanım alışkanlığı kazanmaları ve kitap incelemeleri gibi hususlarda daha derin bilgi sahibi olmaları adına gerçekleşen ziyaretin ardından Rektör Şahin, öğrencilerle buluştu. Kütüphane Konferans Salonu’ndaki buluşmada kısa bir konuşma yapan Prof. Şahin, kampüste ekip olarak çok sayıda çalışma, proje, bina ve faaliyet yaptıklarını, her birisinin çok önemli olduğunu belirterek, “Bunların içinde en haz aldığımız ve mutlu olduğumuz işlerin başında kütüphane gelmektedir. Böylesi bir işe katkı vermiş olmaktan dolayı çok mutluyuz ve buradaki her gelişme bizlerin memnuniyetini arttırıyor. Standartların üzerinde bir eser ortaya çıktı. 24 saat açık iki salonumuz var ve biz, kütüphanenin tamamının 24 saat açık olması için gayret gösteriyoruz. Eksiklerimizi tamamlamak adına yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi. Okul Müdürü Niyazi Maraşlıoğlu da okumanın itibarlı bir iş olduğunu belirterek, “Okumak bize dinimizin de ilk emridir. Okumak, okunulan mekânları itibarlı hale getirmek bizlerin en önemli vazifesidir. Kampüsteki kütüphane çok güzel ve hayranlık uyandırıcı. Ziyaretimiz esnasında bizleri ağırlayan başta Sayın Rektörümüz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Yapılan kısa konuşmaların ardından öğrenciler, kütüphaneye ilişkin deneyimlerini paylaştı ve Rektör Şahin’le, dijital dünyada kütüphane kullanımına dair istişarelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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