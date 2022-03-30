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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütüphanede Hayat Var projesine Aksaray’dan anlamlı destek

İHA

Kütüphanede Hayat Var projesine Aksaray’dan anlamlı destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan “Kütüphanede hayat var” projesi 81 ilde olduğu gibi Aksaray’da da meydana taşınırken, vatandaşlar ve öğrenciler için, kitap okuma bilincini oluşturmak adına okuma etkinliği düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 58. Kütüphane Haftası etkinlik programı çerçevesinde 81 ilde olduğu gibi Aksaray’da da kütüphane bilincinin oluşturulması ve öğrenciler ile vatandaşların hayat boyu öğrenme kuralları dikkate alınarak okuma etkinliği düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, “Kütüphanede Hayat Var” projesi ile bakanlık tarafından Aksaray’a gönderilen kitapları vatandaşlara ve öğrencilere dağıtarak okuma etkinliğinin başlangıcını yaptı. Daha sonra etkinlikte okunan kitaplar okuyuculara hediye edilirken, bir yıl boyunca İl Halk Kütüphanesine üye olarak belirli sayıda kitap okuya ve belirli sayıda kitap alan kitapseverlere “En iyi kitap dostu” ile “En iyi okuyucu” ödülleri verildi. Etkinlikte vatandaşlarla kitap okuma bilincine yönelik söyleşiler gerçekleştirildi. Ülke genelinde eş zamanlı yapılan okuma etkinliği, “Kitap Aksaray” projesinin tanıtımlarıyla son buldu.
Etkinliğe katılan vatandaşlardan daha sonra olumlu dönüşler aldıklarını belirten İl Halk Kütüphanesi Müdürü Çağatay Van, “Aksaray İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü olarak bu yıl 58.sini kutladığımız Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde tüm Türkiye’de saat 12.30 ve 13.00 saatleri arasında yapılan kitap okuma etkinliğimizi yaptık. Valilik alanında sayın valimizin ve değerli amirlerimizin katılımıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tüm Türkiye’de 11. kez yapılan bu etkinliğin coşkulu, anlamlı ve katılım aracılığıyla burada da yapılıyor olmasından dolayı onur duyduğumuzu belirtiriz. Gelen katılımın son derece iyi olması etkinlik sonrası ortaya çıkan geriye dönüşümlerin olumlu olması bizi ziyadesi ile memnun ediyor” dedi.
Emekli Öğretmen Mustafa Kalkan kitap okuma bilincinden bahsederek, “Ben emekli olduktan sonra kendimi boşlukta hissettim. Bu boşluğumu ancak kütüphanemize üye olarak gidermeye çalıştım. Ben gençliğimde, öğretmenliğimde kitap okuma imkanlarımız yoktu. Kitap alamıyorduk. Fakat şimdi bu imkanlar sınırsız istediğimiz yerden bulabiliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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