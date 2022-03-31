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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuz Gölü’nde Flamingo ölümlerine jandarma önlemi

İHA

Tuz Gölü’nde Flamingo ölümlerine jandarma önlemi

Tuz Gölü’nde yaşanan flamingo ölümlerine yönelik geniş güvenlik önlemleri alan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim ekipleri yaşanan ölümlerin önüne geçmek için tedbirler oluşturuyor. Bölge halkıyla bir araya gelen jandarma ekipleri ölümlerin nasıl önüne geçileceği hakkında bilgiler vererek bölgede olumsuzluklara karşı belirli aralıklarla devriye atıyor.
İç Anadolu bölgesinde Aksaray, Konya ve Ankara illeri sınırlarında yer alan ve Türkiye’nin en büyük 2. gölü olup flamingo cenneti olarak bilinen 85 kuş türünün yaşadığı Tuz Gölü’nde geçtiğimiz yıllarda yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçilmesi için Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hemen her gün bölgede devriye atan ve gözetleme kulelerinden bölgeyi denetim altında tutan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri aynı zamanda bölge halkıyla da bir araya gelip bilgilendirmeler yapıyor. Tuz Gölü ve bölgesindeki sulak alanlarda yaşayan flamingo ölümlerinin engellenmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri köy muhtarları, mahalle muhtarları ve bölge halkına flamingoların yaşam, yuvalama ve üreme alanı olan Tuz Gölü ve çevresindeki göllerde ekolojik dengeyi bozacak, yuvalama alanlarına ve yavrulara zarar verecek olumsuzlukları önlenmek üzere alanda gerekli incelemelerin ve denetimlerin yapılması, alanda izinsiz çalışmalar, avlanma, piknik, mangal gibi yapılmamasına, sadece izin verilen alanlarda bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine dikkat edilmesi konularında bilgilendirdi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Fatih Yıldırmaz yaptığı açıklamada, “Biz sadece vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumakla kalmayıp üzerinde yaşadığımız toprağın, vatanımızın, çevremizin korunmasını da istiyoruz. Gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılmasını istiyoruz. Biliyorsunuz sizin de yaşadığınız bölge Tuz Gölü Havzasının güney kısmını oluşturuyor. Burada muazzam bir tabiat var. Gerçekten çok şanslısınız” dedi.

“Tuz Gölü’nden hariç beslenecekleri hiç ir yer yok”
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Kurt ise “Burada olmamamızın sebebi flamingolar. Flamingoların da bir yaşam serüveni var aynı her canlının olduğu gibi. Bunu bilmenizi isterim ki, asıl ölüm sebeplerinden birisi de Tuz Gölü’ndeki suyun azalması. Flamingolar Mart ve Nisan aylarında Konya’nın Gülyazı bölümüne geliyorlar burada Mayıs ayından itibaren kuluçka dönemine giriyorlar. Kuluçka dönemi bittikten sonra Haziran ayında da yavruları temiz sudan Tuz Gölü’ne doğru yemek, beslenme amaçlı hareket ediyorlar. Tuz Gölü’nde kırmızı algler var. Flamingoların renklerinde de bir kırmızılaşma meydana gelir. Bu alglerden dolayı. Tek beslendikleri yiyecek bu. Bu besin de Türkiye’de Tuz Gölü’nden hariç beslenip çoğalacakları başka hiçbir yer yok” diye konuştu.

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