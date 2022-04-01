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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Odasından tüketiciye kaliteli ve hesaplı gıda

İHA

Ziraat Odasından tüketiciye kaliteli ve hesaplı gıda

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da üreticilerin ürettiği ürünler Ziraat Odası Başkanlığı tarafından aracı olmadan uygun fiyatla direk tüketiciye sunuluyor.
Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı 1,5 yıl önce kurduğu eleme ve paketleme tesisi ile aracı olmadan üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor. Kent genelindeki üreticilerden Ziraat Odası Başkanlığı tarafından alınan kuru fasulye, nohut, bulgur gibi bakliyat ürünleri üreticilerden alınarak yine Ziraat Odası Başkanlığı tarafından açılan tarım market aracılığıyla üreticiyle buluşturuluyor. Üretici ve tüketici arasında aracı olmadığı için markette kilosu ortalama 23 TL olan kuru fasulye 19 TL’den, 21 TL olan nohut 18 TL’den, 18 TL olan bulgur 15 TL’den satışa sunuluyor. Mercimek, çay, pirinç ve fındık gibi birçok ürün de diğer illerin ziraat odaları aracılığıyla üreticilerden alınıp kent genelinde satışa sunuluyor.
Konuyla ilgili bilgiler veren Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, “Aksaray Ziraat Odası olarak yaklaşık 1,5 yıldır üreticiden tüketiciye hizmet veriyorum. Hem üreticimizin ürününü değerlendiriyoruz, hem de tüketiciye uygun bir şekilde satıyoruz. Araya hiç aracı almadan üreticiden alıp tüketiciye uygun halde sunuyoruz. Aksaray’da üretilen ürünlerden fasulye, nohut, bulgur gibi. Ayrıca mercimek ve diğer bazı ürünleri de başka illerin üreticilerinden temin ederek vatandaşa yine uygun fiyata sunuyoruz. Bizim amacımız burada ticaret yapmak değil. Amacımız üreticiden alıp tüketiciye uygun ve kaliteli bir şekilde vermek. Şu anda da rağbet çok iyi. Ziraat odamıza ait paketleme tesisimiz var. Üreticimizden alıyoruz, götürüp eliyoruz. Sonrada paketleyerek burada raflarımızda satışa sunuyoruz. TMO’ya da teşekkür ediyorum. Onların ürünlerini de satıyoruz. Şu anda bir tane satış noktamız var. Ciddi şekilde rağbet var” dedi.

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