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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı

İHA

Aksaray'da sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı

Aksaray Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasına yerleştirilen mama ve su kaplarına belediye ekipleri ve üniversite öğrencileri mama ve su bıraktı.
Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan dostu belediyecilik örneği sergileyerek günün her saatinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisini gerçekleştiriyor. Belediyenin yaptığı bu uygulamaya farkındalık oluşturulmak amacı ile üniversiteli gençlerde dahil edildi. Park ve bahçelere daha önceden yerleştirilen mama ve su kaplarına üniversite öğrencileri mama ve su doldurdu. Üniversiteli gençler Aksaray Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına karşı gösterilen hassasiyeti memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Aksaray Üniversitesinde eğitim alan gençler, sosyal hayatları içerisinde parklarda ve açık alanlarda karşılaştıkları su ve mama kaplarının doldurulması için duyarlı olunması gerektiğini ifade etti. Gençler, sokak hayvanlarının beslenmesi, barındırılması ve rehabilite edilmesi amacı ile birçok çalışma yürüten Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer’e ve ekibine teşekkür etti.

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