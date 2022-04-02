Aksaray’da Ramazan ayında fırın denetimleri arttı

Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının ilk günlerinde fırınlarda ve unlu mamuller üreten işletmelerde denetimlerde bulundu.

Şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen denetimlerde unlu mamuller ve fırınlarda üretilen ürünlerde gramaj ve fiyat karşılaştırılması yapıldı. Ayrıca işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu da zabıta ekiplerince denetlendi. Halkın sağlığını korumak ve hileli satışları önleyerek vatandaşların ekonomik kayıp yaşamalarının önüne geçmek için yapılan denetimlerde uygunsuz satış yapan işletmelere yasal işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve ekonomik kayıpları bizlerin önceliğidir. Halkımızın sağlığını tehdit edebilecek en ufak bir uygulamaya ve halkımızın ekonomik kaybına sebep olacak hileli satışa asla müsaade etmeyiz. Denetimlerini aralıksız sürdüren ekiplerimiz, Ramazan ayında gerekli önlemleri alarak denetim yaptılar. Bundan sonra da sık sık denetim yapacaklar. Huzur ve güven içerisinde bir Ramazan ayını idrak edeceğiz” dedi.

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