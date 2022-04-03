Aksaray’ın ilk valisi tarafından yaptırılan “Bilgi Yurdu” 96 yıldır hizmet veriyor

Aksaray’ın ilk valisi tarafından Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından biri olarak inşa ettirilen ve adına “Bilgi Yurdu” denilen İl Halk Kütüphanesi, eşsiz mimarisi ile 96 yıldır hizmet veriyor.

Aksaray’ın Cumhuriyet dönemindeki ilk vilayet oluşunda kente atanan ilk vali olan şair Abdullah Sabri Karter tarafından Haziran 1924’te inşasına başlanan ve Vali Karter’den görevi devralan Vali Ziya Günar tarafından Mayıs 1926’da yapımı tamamlanan İl Halk Kütüphanesi 96 yıldır hizmet veriyor. Cumhuriyet döneminde dönemin önemli mimari ustalarından Kayserili Şeyh Usta’ya yaptırılan İl Halk Kütüphanesi, halkın bilgi birikimini adına zenginleştirilmesi için yapıldı. Halk Evi olarak hizmete açılan kütüphaneye Sarı Şeyh Usta Mısri'nin yazdığı kitabenin ardından “Bilgi Yurdu” ismi verildi. Cumhuriyetin ilk yapılarından birisi olan Aksaray İl Halk Kütüphanesi. ilk kurulduğunda kentin toplantı, konferans, balo, nişan ve düğünlerine de ev sahipliği yaptı.



“Ecdadımızın ilk düşündüğü şey kütüphanedir”

Aksaray’ın ilim şehri unvanını taşıdığını anlatan İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Doğan, “Şehrimiz Aksaray tarihi kayıtlarda Darül İlim olarak ifade ediliyor. Özellikle Selçuklular döneminde şehrin muhtelif yerlerinde onun üzerinde medrese var ve burası Darüz Zafer, Darül İlim, Darüs Süleha olarak ifade ediliyor. Özellikle 2. Kılıçarslan ile başlayan süreçte şehrin her tarafında ilim yuvaları oluşturuluyor. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Aksaray vilayet oluyor. O zor günlerde milli mücadeleden çıkılmış. O zorlu süreçten hemen sonra şehirde bir takım müesseseler oluşturuluyor. Bu müesseseler oluşturulurken yine ilk başta ecdadımızın düşündüğü şey kütüphanedir. Hemen Ulu Cami’nin yanına 1924’den başlayarak 1926 yılına kadar 2 yıl süren inşaatın sonrasında Aksaraylıların büyük gayretiyle ismi de çok güzel, Bilgi Yurdu olarak ilk kütüphane oluşturuluyor” dedi.



“Hizmet verilen okuyucu sayısı 71 bin 219’a ulaştı”

Binanın kuruluşu ve amaçlarının yanı sıra bugünkü durumunu anlatan Kütüphane Müdürü Çağatay Van, “Binamız 1924 yılında yapımına başlanılmış olup, 1926 yılında hizmete açılmasıyla Halk Evi olarak hizmete giren bölgemizde Ulu Cami kompozisyonunda yapılmıştır. Aksaray Valiliği İl Halk Kütüphanesi ve şimdiki Aksaray Lisesi olmak üzere oluşturulan tarihi ada içerisinde yerini almaktadır. Genç Cumhuriyet döneminde cumhuriyete yönelik vatandaş yetiştirebilme mantığıyla ortaya çıkan yeni kültürel hareketler noktasında Halk Evi olarak hizmete başlamış ve ondan sonra da Türkiye’de örneği az bulunan, yapıldığı gündeki işlevi ile bugündeki işlevi aynı olduğu bina olarak dönemin Halk Evi kitaplığından bugünün Halk Kütüphanesi'ne evirilerek gelmiştir. 2021 yılı istatistiklerine göre toplam 41 bin 582 kitaplık bir koleksiyonumuz var, toplam üye sayımız 26 bin 927 ve 31 bin 324 kitabımızı bu üyelerimize 2021 yılı içerisinde ödünç verdik. 2021 yılında kütüphanenin tüm etkinlikleri çerçevesinde hizmet verilen okuyucu sayısı da 71 bin 219’a ulaştı” diye konuştu.

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