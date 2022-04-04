Hanna Klimets, Kuzeyboru´da

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Belaruslu pasör çaprazı Hanna Klimets ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off oynayacak Kuzeyboru'nun rakibi Galatasaray oldu. İlk maç 8 Nisan Cuma günü Aksaray'da oynanacak. İkinci maça ise 11 Nisan Pazartesi günü İstanbul ev sahipliği yapacak.
Kuzeyboru'nun yeni sezon anlaştığı 24 yaşında Hanna,1.86 boyunda ve Atlas Barsu, Uralochka-NTMK, Dinamo Moskova, Roma takımlarının formasını giydi. DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-04-04 12:14:03
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