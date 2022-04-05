Kayınpederi ve kayınvalidesini vuran damat adliyede; yakınları gazetecilere saldırdı (2)

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADLİ KONTROLLE SERBEST

Aksaray'da, boşanma aşamasındaki eşi Tuğba İpek ile konuşmak için gittiği evde kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay (59) ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay´ı (59) av tüfeğiyle vurarak yaralayan Servet İpek (35), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş

2022-04-05 15:26:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.