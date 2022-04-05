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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ'de BAP çerçevesinde 28 projeye destek

İHA

ASÜ'de BAP çerçevesinde 28 projeye destek

Aksaray Üniversitesi’nin (ASÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, bilimsel çalışmaları imkanlar ölçüsünde desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, ASÜ'nün akademik performansının her geçen yıl yükseldiğini söyledi.
ASÜ'de 2022 yılı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) çerçevesinde çalışmaları kabul edilen 28 akademisyen için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Engin Deligöz, desteklemeler konusunda imkanları en verimli şekilde kullanmaya ve kaynakları arttırmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Kampüste fiziki yapılaşmanın tamamlandığını, yeni süreçte ArGe tabanlı işlere yoğunlaştıklarını kaydeden Deligöz, ASÜ’nün akademik performansına ilişkin bilgiler aktardı. 2020 yılında 255 olan yayın sayısının 2021 yılında 314’e yükseldiğine dikkat çeken Deligöz, “Atıf sayıları da 5 binlerden 6 binler seviyesine yükselmiş durumda. Üniversite genelindeki hindeks değerimiz de 61’e ulaştı. Yaşıt üniversitelerle kıyaslandığında ASÜ oldukça iyi bir noktada. Projeler konusunda da iyi bir seviyedeyiz. 2006 yılından bu yana üniversitemizde 42 proje tamamlandı ve 22 proje de devam ediyor” dedi.
BAP çerçevesinde yapılan çalışmaları da titizlikle takip ettiklerini ve imkanları en verimli şekilde kullanarak desteklemeye çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Deligöz, bu yıl 45 başvuru yapıldığını, gerekli incelemelerin ardından üçü doktora, 25’i araştırma olmak üzere toplam 28 projenin desteklendiğini vurguladı. Konuşmanın ardından projeleri kabul edilen akademisyenler çalışmalarına ilişkin özet bilgiler aktardı ve proje protokolünü imzaladı.

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