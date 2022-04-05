Annesi ve ağabeyi öldürüp, mezarlıkta intihar etti (2)



ALIŞVERİŞTEN YENİ DÖNMÜŞLER

Aksaray'da inşaat işçisi Murat Kaplan'ın evin önünde tartıştığı annesi Hatice Kaplan ve ağabeyi Selahattin Kaplan'ı (34) tüfekle ateş ederek öldürüp, intihar etmesi olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Selahattin Kaplan'ın, annesi Hatice Kaplan ile gündüz Aksaray kent merkezine alışveriş yapmaya gittikleri ve akşam eve geri döndüklerinde ise belirlenemeyen nedenle tartışma çıktığı öğrenildi. Murat Kaplan'ın da annesi ve ağabeyinin başlarına tüfekle ateş ederek öldürdüğü saptandı. Selahattin Kaplan eşi ve çocuklarının ise olay sırasında kendi evlerinde olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-04-05 23:13:30



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