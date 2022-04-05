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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abisinin hastalığı için geldi, annesini ve abisini öldürerek intihar etti

İHA

Abisinin hastalığı için geldi, annesini ve abisini öldürerek intihar etti

Aksaray’da tedavi gören ağabeyi için İstanbul’dan gelen bir genç, evlerinin avlusunda önce ağabeyini sonra da annesini vurarak köyün mezarlığında intihar etti.
Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Borucu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce psikolojik rahatsızlık geçiren abisinin haberini alarak tedavisi için inşaatta çalıştığı İstanbul’dan memleketine gelen Murat Kaplan (28) 3 aydır birlikte yaşadığı annesi Hatice Kaplan (69) ve Selahattin Kaplan (35) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu evde bulunan tüfekle evlerinin avlusunda önce ağabeyini vuran genç, olayı önlemek isteyen annesini de vurarak olay yerinden kaçtı. Köyün mezarlığına kaçan genç burada köylülerin ikna etmeye çalışmasına rağmen tüfekle kendini vurarak intihar etti. Olayı gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kardeş ve annelerinin öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. 2 kardeş ve annelerinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, kardeşi tarafından öldürülen Selahattin Kaplan’ın 2 hafta önce baba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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