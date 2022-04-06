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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Dinçer tahinli pideyi kendi elleriyle dağıttı

İHA

Belediye Başkanı Dinçer tahinli pideyi kendi elleriyle dağıttı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ekibiyle mahalleleri gezip Coğrafi İşaret Belgesi ile tescillenen 30 bin Aksaray Tahinlisi ve 100 bin pideyi dağıttı.
Aksaray Belediyesi tarafından her yıl geleneksel hale getirilerek Ramazan ayında düzenlenen Aksaray Tahinlisi ve pide dağıtımı bu yılda devam ediyor. Günde bin 500 ila 2 bin haneye tahinli pide ve normal pide dağıtımı yapan belediye ekipleri bu yıl 100 bin pide 30 bin tahinli dağıtımını hedefliyor. Aksaray Belediyesi bu yıl 100 bin aileye tahinli ve pide dağıtmayı hedeflerken, Belediye Başkanı Evren Dinçer ekibiyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi dağıtırken kapı, kapı gezerek tahinli ve pideleri verdiği vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinliyor.
Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olarak idrak edilmesi adına başlatılan dağıtım çalışmasını anlatan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Aksaray Belediyesi olarak Ramazan ayını bizlerde idrak etmiş bulunmaktayız. Personellerimizle beraber bu ayımızın hem yardımlaşma ve dayanışma ayı olması hem de manevi ikliminden azami derecede istifade etmek adına bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda tüm hemşerilerimizi pideyle buluşturmayı hedefledik. Bu çerçevede 100 bin tane Ramazan pidemizi ailelerimize dağıtıyoruz. Arkadaşlarımız gün boyunca bu dağıtımları yerine getiriyorlar. Yine Aksaray’ımızın coğrafi tescilli ürünü olan 30 bin Aksaray Tahinlisini hanelerimizle buluşturmayı hedefledik. Aynı zamanda sıcak yemek ve Ramazan kolisi dağıtımlarımızda devam ediyor” dedi.

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