Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-SALON: Aksaray

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli

KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız)

GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Gamze Kılıç, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)

SETLER: 25-14, 25-14, 17-25, 14-25, 13-15

SÜRE : 115 dakika (21, 22, 24, 24, 24)Misli Sultanlar Ligi Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off maçında Kuzeyboru, rakibi Galatasaray'a sahasında 3-2 mağlup oldu.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-04-08 17:45:32



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