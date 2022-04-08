Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-SALON: Aksaray
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli
KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız)
GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Gamze Kılıç, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)
SETLER: 25-14, 25-14, 17-25, 14-25, 13-15
SÜRE : 115 dakika (21, 22, 24, 24, 24)Misli Sultanlar Ligi Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off maçında Kuzeyboru, rakibi Galatasaray'a sahasında 3-2 mağlup oldu.
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-04-08 17:45:32
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