'Kapadokya'nın incisi'nde kesin korunacak hassas alan sevinci



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde 'Kapadokya'nın incisi' olarak bilinen Ihlara Vadisi ve çevresinin 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi ile ilgili konuşan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Karar, şehrimizde büyük bir sevinç ve mutlulukla karşılandı" dedi.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında olan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi; kaya oyma mekanları, kiliseleri ve bitki örtüsüyle her mevsim ilgi görüyor. 14 kilometre uzunluğundaki vadiye 394 basamaklı merdivenle iniliyor. Birçok sportif faaliyetinde de yapıldığı vadi, geçen yıl 600 bin kişiyi ağırladı. Kapadokya ile Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kalan Ihlara Vadisi ve çevresi son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Resmi Gazete'de yer alan karar, kentte sevinçle karşılandı.

GEÇEN YIL 600 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Ihlara Vadisi'ni geçen yıl 600 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Ihlara Vadi'miz, volkanik sönmüş Hasan Dağı'mızın zamanında püskürtmüş olduğu lavlarla ve Melendiz Çayı'nın vermiş olduğu şekil ile dünyanın en büyük kanyonlarından bir tanesidir. Kapadokya bölgesinin merkezinde sayılacak bir konumdadır. 14 kilometre uzunluğunda ve içerisinde yürüyüş ve gezi gibi birçok sportif faaliyetler gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ihlara Vadisi'nin '1'inci derecede doğal sit alanı ve hassas korunacak alan' ilan edilmesi, şehrimizde büyük bir sevinç ve mutlulukla karşılandı. Böyle tarihi ve doğal güzelliklerimize sahip bir alanda bulunan vadimizin içerisinde; doğal kiliselerin bulunduğu alanın 'hassas korunacak alan' ilan edilmesi bizleri de ziyadesi ile mutlu etmiştir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-04-10 11:03:48



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