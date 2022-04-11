Esmanur'u bıçakla yaralayan görümcesi gözaltına alındı (2)

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2 KARDEŞ SERBEST

Aksaray'da 'köpek dövüşü' nedeniyle gelinleri Esmanur Güney'i (21) bıçaklayan, kendisi de sopayla yaralanan ve olayın ardından gözaltına alınan İsmigül Ş. (34), adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayda sopayla yaraladığı kardeşi Kenan Güney (25) de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş

2022-04-11 17:55:27



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