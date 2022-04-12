Sosyal hizmet bölümü öğrencileri uygulamaları yerinde görecek

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, saha uygulamalarının öğrenmenin en temel parçalarından birisi olduğunu ve farklı akademik alanlar için bu uygulamaları genişlettiklerini söyledi.

ASÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında, öğrencilerin uygulamaları yerinde görmesini içeren bir iş birliği protokolü imzalandı. Programda kısa bir açıklama yapan Rektör Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Bölümü’nün çalışmalarının bu protokolle biraz daha genişleyeceğini belirtti. Bu bölümde eğitimöğretim gören öğrencilerin akademik bilgileri derslerde aldıklarını, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda ise saha uygulamalarını yakından görebileceklerini dile getiren Prof. Şahin, “Uygulamaların bizzat içinde olmak öğrenme sürecini pekiştiren önemli bir ayrıntı. Biz, öğrencilerimizin uygulama alanlarını genişletmeye gayret ediyoruz. Farklı akademik disiplinler için farklı kurumlarla görüşüyoruz. Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerimizi kapsayan bu protokolün hayata geçmesine katkı sunan kıymetli İl Müdürü İsrafil Aktürk’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsrafil Aktürk de, ASÜ ile birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan açıklamaların ardından ilgili protokol metni imzalandı ve uygulamaya dair detaylar görüşüldü.

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