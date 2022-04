Dünya üçüncüsü futsal milli takımının oyuncusu Hüseyin, memleketinde coşkuyla karşılandı

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) Down Futsal Dünya Şampiyonasında üçüncü olan milli takımın oyuncusu Hüseyin Dinç, memleketi Aksaray'da coşkuyla karşılandı.

Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Peru´nun Lima şehrinde düzenlenen Down Futsal Dünya Şampiyonası´nda üçüncülük maçında Portekiz´i 5-1 yendi. Şampiyonada dünya üçüncüsü olan milli takımın oyuncularından Hüseyin Dinç, memleketi Aksaray'da coşkuyla karşılandı. Dinç, otomobilden indikten sonra davul zurna eşliğinde zeybek oynadı. Çiçek hediye edilen milli sporcu, ülkesini, annesi Aysel ve babası Hasan Dinç'i çok sevdiğini söyledi. "En büyük Türkiye" diye bağıran Dinç, ''En büyük Türkiye, Şampiyon Türkiye" dedi.

Down Sendromu Federasyon Temsilcisi Cem Elibol ise, "Şubat ayında Aksaray´da kamp yapan milli takımın tüm kamp masraflarını Aksaray karşılamıştı. Hüseyin, Aksaray´ın gururu ve sembolü oldu. Özel çocukların spora yönlendirilirse, nasıl bir başarıya elde edeceğinin bir göstergesidir. Buradan hocalarına ve özellikle anne babasına ailesine ve destek veren herkese bu başarıyı armağan ediyoruz" dedi.

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız da ''Özel sporcularımızın ortaya koymuş oldukları bu başarı ülkemizde hepimizi gururlandırdı. Devletimizin ve bakanlığımızın, yerel yöneticilerimizin özel sporcularımızla ilgili yapmış oldukları hizmetler de bu başarıları getiriyor. Aksaray olarak tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz'' diye konuştu.

