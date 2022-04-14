Fabrikadan 50 bin liralık bakır kaynak diski çalan şüpheliyi jandarma yakaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fabrikadan 50 bin liralık bakır kaynak diski çalan şüpheliyi jandarma yakaladı

İHA

Aksaray'da kalorifer peteği fabrikasından 50 bin liralık bakır kaynak diski çalan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Fabrikadan 50 bin liralık bakır kaynak diski çalan şüpheliyi jandarma yakaladı

Aksaray’da kalorifer peteği fabrikasından 50 bin liralık bakır kaynak diski çalan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kalorifer peteği üretim fabrikasından 7 ayrı bakır kaynak diski çalındı. İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri olay yerinde yaptığı inceleme ve araştırmada hırsızlığı gerçekleştiren şahsın Bilal B. (22) olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından merkeze bağlı Karkın köyünde saklandığı belirlenen hırsızlık şüphelisi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahsın yakalandığı barakada yapılan aramada fabrikadan çaldığı bakır kaynak diskleri de ele geçirilirken, malzemeler fabrika sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merve Atlıer, Kuzeyboru´da
YEREL HABERLER Merve Atlıer, Kuzeyboru´da
Araçtaki uyuşturucu narkotik detektörü "Kaput"tan kaçmadı
YEREL HABERLER Araçtaki uyuşturucu narkotik detektörü "Kaput"tan ...
Dünya üçüncüsü futsal milli takımının oyuncusu Hüseyin, memleketinde coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Dünya üçüncüsü futsal milli takımının oyuncusu ...
Aksaray'da inşaattan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray'da inşaattan hırsızlık yapan 2 şüpheli ...
Başkan Dinçer: “80 Milyonluk tesisi hiçbir bedel ödemeden hayata geçirdik”
YEREL HABERLER Başkan Dinçer: “80 Milyonluk tesisi hiçbir bedel ...
Uyuşturucu tacirleri tabanca ve tüfekle yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri tabanca ve tüfekle yakalandı
Aksaray'da 4 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli JASAT’tan kaçamadı
YEREL HABERLER Aksaray'da 4 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli ...
Aksaray'da 423 çiftçiye tohum desteği
YEREL HABERLER Aksaray'da 423 çiftçiye tohum desteği
Aksaray’da parklara 19 yeni çok amaçlı spor sahası yapıldı
YEREL HABERLER Aksaray’da parklara 19 yeni çok amaçlı spor sahası ...
Sosyal hizmet bölümü öğrencileri uygulamaları yerinde görecek
YEREL HABERLER Sosyal hizmet bölümü öğrencileri uygulamaları yerinde ...
Aksaray’da servisten çıkan araç park edildikten sonra alev aldı
YEREL HABERLER Aksaray’da servisten çıkan araç park edildikten sonra ...
Aksaray, nisan ayında yağan karla beyaza büründü
YEREL HABERLER Aksaray, nisan ayında yağan karla beyaza büründü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.