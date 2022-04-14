Fabrikadan 50 bin liralık bakır kaynak diski çalan şüpheliyi jandarma yakaladı

Aksaray’da kalorifer peteği fabrikasından 50 bin liralık bakır kaynak diski çalan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kalorifer peteği üretim fabrikasından 7 ayrı bakır kaynak diski çalındı. İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri olay yerinde yaptığı inceleme ve araştırmada hırsızlığı gerçekleştiren şahsın Bilal B. (22) olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından merkeze bağlı Karkın köyünde saklandığı belirlenen hırsızlık şüphelisi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahsın yakalandığı barakada yapılan aramada fabrikadan çaldığı bakır kaynak diskleri de ele geçirilirken, malzemeler fabrika sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

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