Merve Atlıer, Kuzeyboru´da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit forması giyen 22 yaşındaki orta oyuncu Merve Atlıer ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off 7/8 Etabı'nda 16 Nisan Cumartesi günü saat 15.00´de Aydın Büyükşehir Belediyespor'u sahasında ağırlayacak. Kuzeyboru'nun yeni sezon için anlaştığı 1.91 boyundaki Merve Atlıer, 2019 yılında U20 Dünya Şampiyonası´nda 'En iyi orta oyuncu' ödülünü alan oyuncu olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-04-14 13:51:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.