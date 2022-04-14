Merve Atlıer, Kuzeyboru´da

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit forması giyen 22 yaşındaki orta oyuncu Merve Atlıer ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off 7/8 Etabı'nda 16 Nisan Cumartesi günü saat 15.00´de Aydın Büyükşehir Belediyespor'u sahasında ağırlayacak. Kuzeyboru'nun yeni sezon için anlaştığı 1.91 boyundaki Merve Atlıer, 2019 yılında U20 Dünya Şampiyonası´nda 'En iyi orta oyuncu' ödülünü alan oyuncu olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-04-14 13:51:06
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