Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Ülkelerine dönen Ukraynalılar anlatıyor: 'Ne kadar yaşarım bilmiyorum ama evimde öleceğim'

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Halit Cerit

KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Elif Boran, Mitchem, Simay Gazi (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)

AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESPOR: Güldeniz Önal, Ezgi Bektaş, Stevenson, Duygu Düzceler, Szakmary, Emine Arıcı (Melis Yılmaz, Merve Nur Öztürk, Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Pelin Özkılıççı)

SETLER: 16-25, 25-19, 17-25, 20-25,

SÜRE: 98 dakika (23, 27, 23, 25)

Kuzeyboru, Misli Sultanlar Ligi Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off 7/8 Etabı'nda rakibi Aydın Büyükşehir Belediyespor'a sahasında 3-1 mağlup oldu.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-04-16 17:20:48



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