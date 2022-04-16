Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Halit Cerit
KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Elif Boran, Mitchem, Simay Gazi (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESPOR: Güldeniz Önal, Ezgi Bektaş, Stevenson, Duygu Düzceler, Szakmary, Emine Arıcı (Melis Yılmaz, Merve Nur Öztürk, Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Pelin Özkılıççı)
SETLER: 16-25, 25-19, 17-25, 20-25,
SÜRE: 98 dakika (23, 27, 23, 25)
Kuzeyboru, Misli Sultanlar Ligi Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off 7/8 Etabı'nda rakibi Aydın Büyükşehir Belediyespor'a sahasında 3-1 mağlup oldu.
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-04-16 17:20:48
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