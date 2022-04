Aksaray Jandarma, denetim ve eğitimlerle kazaları yüzde 13 azalttı

Aksaray’da yaşanan trafik kazalarını önlemek, can ve mal kaybını en aza indirebilmek için uygulamalarını aralıksız sürdüre jandarma ekipleri, 2021 yılı 4 aylık süreç ve 2022 yılı 4 aylık zaman dilimine göre kazalarda yüzde 13 azalma sağladı.

Yaşanan trafik kazalarının önlenmesi, buna bağlı olarak can kayıplarının ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla trafik uygulamalarını aralıksız sürdüren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri kent genelinde hemen her gün belirli aralıklarla denetimler yapıyor. İlçe, belde ve köy yollarında görev alan jandarma trafik ekipleri tüm araçları bir bir durdurarak hem denetliyor, hem de sürücü ve yolculara bilgiler vererek kazalara karşı önlem alıyor. Buna göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 01 Ocak13 Nisan 2022 tarihleri arasında meydan gelen trafik kaza sayıları, 01 Ocak13 Nisan 2021 tarihleri arasında meydana gelen kazalara göre yüzde 13 azalma gösterdi.

Yapılan çalışmalar hakkında yazılı bir açıklama yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında her yıl binlerce insanımız hayatını kaybetmekte, on binlercesi de yaralanmaktadır. Trafik kazaları sonucu yok olan ve parçalanan aileler, yetişmiş insan kaybı ve hayatının geri kalan kısmını engelli olarak geçirmek zorunda kalanlar olayın korkunç sosyal boyutunu ortaya koymaktadır. Ayrıca yaralıların tedavi süreçleri ve maliyetleri ile kazalarda oluşan maddi hasar miktarı ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çerçevede, Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerinin ve yol kullanıcılarının trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla denetim, eğitim ve farkındalık faaliyetlerine devam edilmektedir. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 01 Ocak13 Nisan 2022 tarihleri arasında meydan gelen trafik kaza sayıları, 01 Ocak13 Nisan 2021 tarihleri arasında meydana gelen kazalara göre yüzde 13 azalış göstermiştir. Trafik kazalarının azalmasında vatandaşımızın trafik ve yol güvenliğine dair tüm yükümlülükleri bilmesi ve ona göre davranması etken olmuştur.

Ayrıca Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen denetimler, yol kullanıcılarına verilen trafik ve yol güvenliği eğitimleri ile trafik konusunda icra edilen farkındalık faaliyetleri kazaların azalmasında etkili olmuştur. Bu çerçevede trafik kazalarında yakalanan azalış ivmesinde en büyük etkene sahip olan vatandaşımıza teşekkür eder, önümüzdeki dönemde de trafik kazalarındaki azalış ivmesinin devam ettirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini temenni ederiz. Trafik bilincini ileri seviyeye getirmek amacıyla denetim, eğitim ve farkındalık faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir” ifadelerine yer verdi.

