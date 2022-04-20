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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı bulunan şahine jandarma sahip çıktı

İHA

Yaralı bulunan şahine jandarma sahip çıktı

Aksaray’da dağlık arazide devriye atan jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin, tedavisi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Bozkır Köyü mevkiinde dağlık arazide devriye atan Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arazide bir şahin olduğunu fark etti. Kontrol amaçlı şahine yaklaşan ekipler kuşun yaralı olduğunu fark etti. Bunun üzerine şahini alarak Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığına getiren jandarma ekipleri, yaralı kuşun kanadını kendi imkanlarıyla tedavi etti. Yaralı kuş daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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