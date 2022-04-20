Aksaray İl Sağlık Müdürü: 815 yataklı hastanemizde 9 hastamız kaldı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, ''Koronavirüs tedavisi kapsamında yatan hasta sayımız, tek hanelere düştü. 815 yataklı hastanemizde sadece 9 hastamız kaldı. İlerleyen günlerde inşallah hasta sayımızı sıfırlayacağız. Şehrimiz genelinde dün yapılan 200 testten sadece 4 kişide vakaya rastladık" dedi.

Aksaray´da vaka sayılarının düşmesiyle Covid-19 hastalarına hizmet veren tek yer, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldı. 1 klinikte sadece Covid-19 hastalarına hizmet verilirken, diğer klinikler ise normale döndü. 432 bin 883 nüfusa sahip kent genelindeki Covid-19 testlerinde ise dün 200 kişiden 4'ünde vaka görüldü.

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, Aksaray olarak 2 yıldır yoğun mücadele verdiklerini belirterek, "Tüm halkımıza bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Geldiğimiz noktada şu an da yoğun bakımda yatan hastamız yok. Sağlık Bakanı'mızın açıkladığı gibi 20 il içinde biz de varız. Yatan hasta sayımız ise tek hanelere düştü. 815 yataklı hastanemizde 9 hastamız kaldı. İlerleyen günlerde inşallah hasta sayımızı sıfırlayacağız. Dün şehir genelindeki 200 testten sadece 4 kişide vakaya rastladık. Bu 4 kişi de hafif atlattığı için evinde karantinaya girdi. Şehrimizin bahar mevsiminin sonunda vakaları bitecek gibi gözüküyor. Artık pandemi yavaş yavaş sona doğru geldiğini ve endemik bir hale geldiğini gösteriyor. Kişisel tedbirlerimizle ve aşılarımızı yaptırarak, bu pandeminin biteceği anlamanı geliyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-04-20 11:13:40



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