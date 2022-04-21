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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da çaldılar, Aksaray’da JASAT’tan kaçamadılar

İHA

Konya’da çaldılar, Aksaray’da JASAT’tan kaçamadılar

Konya’da lastikçi dükkanını soyduktan sonra araçla kaçtıkları Aksaray'da Jandarma Suç Araştırma (JASAT) dedektifleri tarafından yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, Konya’nın Ereğli ilçesi Belkaya köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 38 plakalı bir araçla köyde bulunan lastikçi dükkanına giren 2 şüpheli, iş yerinden çok sayıda malzeme çalarak araçla olay yerinden kaçtı. Köyde yaşayan bir vatandaşın durumu fark etmesi üzerine olay jandarmaya bildirildi. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahısların çevrede bulunan illere kaçabilme ihtimali üzerine durumu çevre illerin jandarma komutanlıklarına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda plakası belirlenen aracın Aksaray Adana Karayolu üzerinden kente giriş yaptığını tespit eden JASAT dedektifleri, şahısların Aksaray’ın merkeze bağlı Gözlükuyu ve Dikmen köyü arasında bir yolda olduğunu belirledi. Kısa sürede ekipler, Ünal A. (36) ve Gazi G. (26) isimli şüphelileri yakalayarak etkisiz hale getirdi. Araçta yapılan aramada zanlıların çaldığı 2 adet kamyonet jantı, 2 adet kamyon hava tüpü, 1 adet çelik çeki halatı, 1 adet şase krikosu, 2 adet basınç ölçer, 2 adet araç dingili parçası, 3 adet yakıt deposu ayağı ve 100 metre uzunluğunda zincir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığını götürülürken, burada alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan malzemeler ise eksiksiz olarak mağdur Nebi Ö.’ye (57) teslim edildi.

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