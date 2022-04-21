Türkiye’de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle Aksaray’da 200 bin fidan dikildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle Aksaray’da 200 bin fidan dikildi

İHA

Türkiye’de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle Aksaray’da 200 bin fidan dikildi

Türkiye’nin en az yağış alan illerinden biri olan Aksaray’da ağaç verimliliği ve yetiştirilmesinde başarıya ulaşılması için Orman İşletme Müdürlüğü tarafından farklı bir yöntem geliştirilerek malçlama yöntemi ile 200 bin fidan dikildi. Bu yöntem sayesinde verimlilikte yüzde 90 başarıya ulaşıldı.
Yüzlerce yıl önce “Yeşil Aksaray” olarak bilinen Aksaray'da yeniden “Yeşil Aksaray” ismine ulaşılması için çalışma başlatan Orman İşletme Müdürlüğü geliştirdiği yeni bir yöntemle verimlilik ve yetiştirmede yüzde 90 başarıya ulaştı. Özellikle çilek üreticilerinin kullandığı malçlama yöntemi ile ağaç dikimi gerçekleştiren Orman İşletme Müdürlüğü, fidanların etrafını tamamen poşetle örterek güneşle oluşan terleme ile susuzluk ihtiyacını gidermiş ve sıcak bir iklim oluşmasını sağlıyor. Bu yöntemde geçen yıl yaptığı çalışmalarda yüzde 90 başarı elde eden Orman İşletme Müdürlüğü bu yıl aynı yöntemle 200 bin fidanı toprakla buluşturdu.
Konuyla ilgili bilgiler veren Orman İşletme Müdürü Abidder Yurtman, “Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü olarak 1980’li yıllardan bu tarafa yapılmış olan ağaçlandırma çalışmalarının uygulama sahası içindeyiz. O günden bugüne yapılan çalışmalar iklim ve yağış sıkıntılarından dolayı istenilen başarıya ulaşılamamış biz burada farklı bir yöntem deneyerek başarı oranını yükseltmek adına yapabileceğimiz uygulamaları denemek istedik. 2021 yılında küçük bir alanda yapmış olduğumuz denemede başarıyı oldukça iyi yakaladık. Yüzde 90 oranında başarıyı yakaladığımız için daha geniş alanda bu uygulamayı devam ettirmek istedik. Hicip ağaçlandırma saha dediğimiz bu sahada tarımda kullanılan çilekteki malçlama sitemine benzer bir sistem olan terasların tamamını naylonlarla kapatarak toprağın rutubet kaybının önüne geçerek topraktaki otlanmayı önleyerek güneşinde etkisi ile terleme yapıp bitkinin su açığını kapatmak için bir çalışma denedik. Bu dönemimizde inşallah burada biz başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz. Özellikle bu konuda bize naylon alımında çok büyük destekleri olan Hicip Ağaçlandrıma Platformu üyelerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeşil Aksaray’ın oluşması için bu yıl yaklaşık 200 bin fidanı toprakla buluşturduk. Sonbaharda eksik kalan yerlerimize fidan dikimini yapacağımız çalışmalarla bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah istediğimiz başarıyı yakalayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da çaldılar, Aksaray’da JASAT’tan kaçamadılar
YEREL HABERLER Konya’da çaldılar, Aksaray’da JASAT’tan kaçamadılar
Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 3 yaralı
Aksaray İl Sağlık Müdürü: 815 yataklı hastanemizde 9 hastamız kaldı
YEREL HABERLER Aksaray İl Sağlık Müdürü: 815 yataklı hastanemizde 9 ...
Aksaray’ın coğrafi işaretli tahinli pidesi yurtdışına gönderiliyor
YEREL HABERLER Aksaray’ın coğrafi işaretli tahinli pidesi yurtdışına ...
Hırsızlar JASAT dedektiflerinden kaçamadı
YEREL HABERLER Hırsızlar JASAT dedektiflerinden kaçamadı
Yaralı bulunan şahine jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan şahine jandarma sahip çıktı
Aksaray’da zabıtalar ani baskınlarla denetim yapıyor
YEREL HABERLER Aksaray’da zabıtalar ani baskınlarla denetim yapıyor
JASAT, 400 bin liralık malzeme çalan hırsızları 4 saatte malzemelerle yakaladı
YEREL HABERLER JASAT, 400 bin liralık malzeme çalan hırsızları 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.