Aksaray jandarma trafikten traktörlere denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray jandarma trafikten traktörlere denetim

İHA

Aksaray jandarma trafikten traktörlere denetim

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri tarafından havaların ısınması nedeniyle trafikte sıkça rastlanmaya başlanan traktörlere karşı denetim yapıldı.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri yaz mevsiminin gelmesi ve traktörlerin faaliyete geçmesi üzerine traktörler üzerinde uygulama ve denetimler başlattı. Kent genelinde ilçe, belde ve köy yollarında görev alan jandarma trafik ekipleri, tüm traktör ve sürücülerini bir bir denetliyor. Huzur Güven Uygulaması adı altında yaptığı denetimlerde traktör sürücülerine bilgiler veren jandarma trafik ekipleri traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşör lamba ile 2001 yılında sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan, devrilme esnasında sürücünün traktör altında kalarak ölmesini engelleyen koruma çerçevesinin bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ekipler ayrıca Jandarma Trafik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Traktörünü Güvenle Sür” konulu broşürleri sürücülere dağıtarak bilgilendirme yaptı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Güvenli bir trafik ortamının sağlanması için trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerimize devam edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlayda Uçak, Kuzeyboru´da
YEREL HABERLER İlayda Uçak, Kuzeyboru´da
Türkiye’de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle Aksaray’da 200 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle ...
Konya’da çaldılar, Aksaray’da JASAT’tan kaçamadılar
YEREL HABERLER Konya’da çaldılar, Aksaray’da JASAT’tan kaçamadılar
Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 3 yaralı
Aksaray İl Sağlık Müdürü: 815 yataklı hastanemizde 9 hastamız kaldı
YEREL HABERLER Aksaray İl Sağlık Müdürü: 815 yataklı hastanemizde 9 ...
Aksaray’ın coğrafi işaretli tahinli pidesi yurtdışına gönderiliyor
YEREL HABERLER Aksaray’ın coğrafi işaretli tahinli pidesi yurtdışına ...
Hırsızlar JASAT dedektiflerinden kaçamadı
YEREL HABERLER Hırsızlar JASAT dedektiflerinden kaçamadı
Yaralı bulunan şahine jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan şahine jandarma sahip çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.