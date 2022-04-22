Aksaray jandarma trafikten traktörlere denetim

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri tarafından havaların ısınması nedeniyle trafikte sıkça rastlanmaya başlanan traktörlere karşı denetim yapıldı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri yaz mevsiminin gelmesi ve traktörlerin faaliyete geçmesi üzerine traktörler üzerinde uygulama ve denetimler başlattı. Kent genelinde ilçe, belde ve köy yollarında görev alan jandarma trafik ekipleri, tüm traktör ve sürücülerini bir bir denetliyor. Huzur Güven Uygulaması adı altında yaptığı denetimlerde traktör sürücülerine bilgiler veren jandarma trafik ekipleri traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşör lamba ile 2001 yılında sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan, devrilme esnasında sürücünün traktör altında kalarak ölmesini engelleyen koruma çerçevesinin bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ekipler ayrıca Jandarma Trafik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Traktörünü Güvenle Sür” konulu broşürleri sürücülere dağıtarak bilgilendirme yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Güvenli bir trafik ortamının sağlanması için trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerimize devam edilecektir” denildi.

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