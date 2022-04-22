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Karayolları ekiplerine jandarmadan ‘Trafik Güvenliği’ eğitimi

İHA

Karayolları ekiplerine jandarmadan ‘Trafik Güvenliği’ eğitimi

Aksaray’da kazaları en aza indirebilmek, can ve mal kayıplarını en aza indirebilmek amacıyla birçok faaliyet gerçekleştiren jandarma ekipleri, karayolları personeline de ‘Trafik Güvenliği’ eğitimi verdi.
Aksaray’da yaptığı çalışmalarla kazaların kısmen önüne geçen ve kaza istatiklerini düşüren İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri düzenlediği eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok alanda sürücü ve vatandaşlara trafik konusunda eğitim veren jandarma trafik ekipleri, 20212023 Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde şimdi de Karayolları 38. Şube Şefliği personeline ‘Güvenli Trafik’ eğitimi verdi. Karayolları toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerinde ekipler güvenli trafiğin oluşması ve yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi çerçevesinde bilgiler verdi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Trafik bilincini ileri seviyeye getirmek amacıyla trafik eğitimi faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.

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