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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ 10 alanda “SIR 2022” listesinde yer aldı

İHA

ASÜ 10 alanda “SIR 2022” listesinde yer aldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), SCImago Institutions Rankings (SIR) 2022 sonuçlarına göre 10 farklı alanda listeye girme başarısı gösterdi ve bu alanların beşinde ilk 50 içinde yer aldı.
SCImago Laboratories, küresel bir bilgi analiz firması olan Elsevier ile ortaklaşa hazırladığı “SCImago Institutions Rankings (SIR) 2022” sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. ASÜ, açıklanan rapora göre Çevre, Tarım ve Biyoloji, Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji, İşletme, Yönetim ve Muhasebe, Kimya, Ekonomi, Ekonometri ve Finans, Enerji, Çevre Bilimleri, Matematik, İlaç ve Sosyal Bilimler alanlarında listeye girdi. Ekonomi, Ekonometri ve Finans alanında üçüncü, İşletme, Yönetim ve Muhasebe alanında 11’inci, Kimya alanında 21’inci ve Enerji alanında 27’inci sırada yer alan ASÜ, listeye girdiği 10 alanın beşinde Türkiye genelinde ilk 50 içinde yer aldı. Dünya genelinde 4 bin 364’ü yükseköğretim kurumu olmak üzere toplam 8 bin akademik ve araştırma odaklı kurumun yer aldığı sıralamaya Türkiye’den sadece 132 üniversite girebildi ve ASÜ bu üniversitelerden birisi oldu. Geçen yıl da listede yer alan ASÜ, dünya genel sıralamasında 70 basamak birden yükselerek 730’unculuğa, Türkiye genel sıralamasında ise altı basamak yükselerek 57’nciliğe geldi. Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ’nün farklı kriterlere göre araştırma ve değerlendirme yapan pek çok bilimsel kuruluşun listesine girme başarısı gösterdiğini söyledi. Genç yaşına rağmen akademik manada önemli listelerde üst basamaklarda yer alan ASÜ’nün performansının yıllar içinde ciddi biçimde yükseldiğini dile getiren Prof. Şahin, “Saygın pek çok sıralama kuruluşunun listesinde ASÜ yer alıyor. Bu durum, akademik başarılar konusunda istikrarlı bir çizgide olduğumuzun göstergesidir. Çalışma ve projeleriyle bu başarıların elde edilmesine katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Veri tabanından gelen bilgilere göre araştırma, inovasyon ve toplumsal etki kategorilerini 17 farklı alt gösterge ile birlikte değerlendiren SCImago Laboratories’ın sıralamaları, en objektif sıralamalar arasında kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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