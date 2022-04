Otomobil sattılar; paralarını isteyince saldırıya uğradılar

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da Ali (60) ve Abdi Şahinli (48) kardeşler otomobil sattıkları Mahir C. (50) ile oğlundan parayı isteyince silahlı ve sopalı saldırıya uğradı. Yaralanan 2 kardeş, hastanede tedaiye alındı

Olay, saat 12.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi, 1421 Sokak'taki bir sitenin önünde meydana geldi. Diyarbakır'da yaşayan Abdi Şahinli (48) ve ağabeyi Ali Şahinli (60), 8 ay önce Mahir C.'ye sattığı otomobilin parasını alamadı. Bu nedenle kente gelen 2 kardeş, Mahir C.'nin oturduğu siteye gitti. 2 kardeş, sitenin güvenlik görevlisine Mahir C. ile görüşmek istediklerini söyledi. Kapıya gelen Mahir C. ile 2 kardeş tartıştı. Çıkan kavgada Mahir C. tabancayla Abdi Şahinli'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Mahir C.'nin oğlu Deniz Can C. (24) de Ali Şahinli'ye sopayla saldırıp, başından yaraladı. Kardeşler, yoldan geçen bir sürücü tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Şahinli kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAÇTIKTAN SONRA TESLİM OLDU

Deniz Can C. olay yerinde gözaltına alınırken, kaçan Mahir C. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Tedavinin ardından taburcu olan Ali Şahinli, "Otomobil satmıştık ve alacağımız parayı istemek için Aksaray'a geldik. Mahir C.'nin kaldığı siteye gittik. Güvenlik görevlisine sorduk. O da Mahir C.'nin oğlunu aradı. Sonra Mahir C. elinde silahla çıkıp, yanımıza geldi ve ateş etti. Oğlu da sopayla benim kafama vurdu" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

