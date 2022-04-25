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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ’lü öğrenciler 23 Nisan’a özgü afişler tasarladı

İHA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, öğrencilerin sanat çalışmaları içerisinde yer almalarının öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme süreçlerinin işleyişi bakımından çok değerli olduğunu söyledi.

ASÜ’lü öğrenciler 23 Nisan’a özgü afişler tasarladı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, öğrencilerin sanat çalışmaları içerisinde yer almalarının öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme süreçlerinin işleyişi bakımından çok değerli olduğunu söyledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Eğitim Fakültesi Resimİş Bölümü bir afiş sergisi açtı. Sosyal Tesisler fuaye alanındaki serginin açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Rektör Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102’nci yıldönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi. Eğitim Fakültesi Resimİş Bölümünün güne özel olarak hazırladığı serginin birkaç açıdan önemli olduğunu belirten Prof. Şahin, “Bunlardan ilki sanatın ifade gücünün kullanılması. 23 Nisan ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası. Böylesi mühim bir zaman dilimine sanatsal eserlerle dikkat çekmek son derece önemli ve anlamlı. İkincisi, öğrencilerimizin sanat üretimine dair atölye çalışmalarına katkı sağlaması ve tecrübe edinimi. Her faaliyet öğrencilerimiz adına yeni bir öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme sürecidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Arzu Doğru, benzeri faaliyetlere devam edeceklerini söylerken, Resimİş Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Semra Kılıç Karatay, sergideki eserlerin hazırlanış sürecine ilişkin bilgiler aktardı. Sergide, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin çeşitli bilgisayar programlarında tasarladıkları 23 Nisan temalı afişler yer alıyor. Çalışma, Dr. Öğr. Üyesi Banu Davun danışmanlığındaki grafik öğrencileri tarafından hazırlandı.

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