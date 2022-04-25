Plakalarına 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazdığı araçla hırsızlıkta yakalandı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da otomobilin plakalarına 'Evleniyoruz', 'Mutluyuz' yazarak fabrikadan malzeme çalan Adem Ş., yakalandı. Adem Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 20 Nisan'da saat 20.30 sıralarında organize sanayi bölgesindeki bir metal fabrikasında meydana geldi. Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, metal fabrikasının bahçesinde 1 kişinin otomobile malzeme yüklediğini gördü. Otomobilin ön plakasına `Evleniyoruz' arkasına ise 'Mutluyuz' yazısının takılı olduğunu fark eden jandarma, durumdan şüphelendi. Otomobilde yapılan aramada 5 profil demir, 1 demir jant, 2 demir sandalye, 3 metal merdiven, 9 demir raf, 2 makaraya sarılmış bakır tel ve 10 metre uzunluğunda bakır kablo ele geçirildi. Adem Ş.'nin yapılan üst aramasında da 10 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu hap bulundu. Malzemeleri çaldığı anlaşılan Adem Ş., gözaltına alındı. Adem Ş., işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-04-25 15:18:03



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