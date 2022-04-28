Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu

DHA

Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)AKSARAY'da içinde bulundukları ambulansın devrilmesi  sonucu yaralanan SMA Tip-1 hastası 7 aylık Yasmin Elif Salman, annesi Hilal Salman (22) ve 2 sağlık çalışanı tedavilerinin ardından taburcu edildi.   
SMA'lı Yasemin Elif Salman'ı İstanbul'dan Adana'ya taşıyan İsmail T.'nin kullandığı 34 VK 8397 plakalı özel ambulans, dün saat 02.00 sıralarında, Aksaray-Adana yolunun 32'nci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü, acil tıp teknisyeni Melihan Atar (21) ve Yasmin Elif Salman ile annesi Hilal Salman yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yasmin Elif, annesi ve 2 sağlık çalışanı tedavilerinin ardından bugün taburcu oldu. 
Anne Hilal Salman, kazanın ambulans şoförü İsmail T.'nin uyumuş olabiceği iddiası nedeniyle şikayetçi oldu. İsmail T.'nin ilk ifadesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan sürücü hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)
  DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan Altuntaş
2022-04-28 15:48:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suçüstü yakalanan bariyer hırsızlıları serbest
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan bariyer hırsızlıları serbest
Sigara paketleri içinden uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Sigara paketleri içinden uyuşturucu hap çıktı
Sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahıs ...
Jandarma ekipleri kadınlara KADES eğitimi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri kadınlara KADES eğitimi
SMA'lı Elif bebeği taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER SMA'lı Elif bebeği taşıyan ambulans devrildi: 4 ...
Ezgi Dağdelenler Bektaş, Kuzeyboru'da
YEREL HABERLER Ezgi Dağdelenler Bektaş, Kuzeyboru'da
Aksaray’da bayram trafiği yoğunluğu denetim altında
YEREL HABERLER Aksaray’da bayram trafiği yoğunluğu denetim altında
İş yerinden televizyon hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER İş yerinden televizyon hırsızlığı kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.