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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giyim mağazalarında bayram hareketliliği başladı

İHA

Giyim mağazalarında bayram hareketliliği başladı

Aksaray’da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramlık alışverişi yapmak isteyen vatandaşların mağazaların yolunu tutmasıyla kentteki mağazalarda bayram hareketliliği başladı.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da vatandaşların alışveriş telaşı başladı. Bayramlık kıyafet almak için mağaza mağaza gezen vatandaşlar giyim sektöründe hizmet veren işletmeleri canlandırdı. Bayram hareketliliğinin başladığı giyim mağazalarında vatandaşlar hem kendilerine hem de ailelerine kıyafet seçti. Bayrama özel yeni sezon ürünlerini tezgaha yerleştiren esnaflar bayram öncesi ürün çeşitliliğini artırırken, bayram hareketliliği ile birlikte yaz sezonunu da açtı. Bayram alışverişi ile birlikte yaz sezonunda da işlerinin açıldığını belirten esnaflar bayram sonrası yaz sezonunda yoğunluk beklediklerini dile getirdi.
Giyim mağazası işletmecisi Orhan Avan (26), “Çok şükür işlerimizde biraz da olsa hareketlenme var. Bayramda daha da iyisini bekliyoruz. Ümit ediyoruz. Kış sezonunu geçtiğimiz sezon kötü geçirdik. Ama bu sezondan ümitliyiz. Vatandaşlarımız hem yazlık hem bayramlık alışverişlerini yapabilirler. Şimdiden herkesin tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum” dedi.
Erkek giyim mağazasından bayramlık ve yazlık alışveriş yapan Oğuzhan Eser (30), “11 ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle beraber oruçlarımızı tutuyoruz. Akşamları alışverişe çıkıyoruz. Biraz geziniyoruz. Ekonomik durumu belli her yerin ama ona rağmen hem yaz alışverişleri hem de bayram alışverişini bir araya getirerek biraz daha esnafta mutlu oluyor. Bizde kendi en azından cebimizdeki paraya göre alışverişlerimizi tamamlıyoruz. Durumlar ortada bakalım yaz dönemi nasıl geçecek” diye konuştu.
Bayan giyim mağazası işleten Ayşe Eskil (29) ise, “İnsanlar hem yazlık alışverişini yapıyorlar hem de bayram alışverişini yapıyorlar. Aslında yaz sezonunu da biz bu vesileyle açmış olduk. Günden güne tabii ki çok artış oluyor. Yani bayrama yaklaştıkça daha fazla artış oluyor. Bu bizi esnaf olarak sevindiriyor. İnşallah daha iyi olur. Son 7 gün kaldı kışı zor geçirdik. Ekonomik durumlardan dolayı yazdan umutluyuz” dedi.

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