Bakan Bilgin: 21´inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyoruz (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Bilgin: 21´inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyoruz (2)

DHA

Bakan Bilgin: 21´inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyoruz (2)


`SANAYİLEŞEMEDİĞİMİZ İÇİN BİR İMPARATORLUK KAYBETTİK´
Aksaray´daki çeşitli ziyaretlerinin ardından Aksaray Ticaret Odsa´nda İstihdam Sağlayan İş İnsanları Ödül Töreni´ne katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, burada sanayicilere seslendi. Bakan Bilgin, "Sanayi bizim temel meselemiz, sanayi içimizdeki kanama. Çünkü biz sanayileşemediğimiz için bir imparatorluk kaybettik. İmparatorluğu kaybetmemizin bir sürü sebebi olabilir ama hepsinin altındaki payda, sanayileşememiş olmaktır. Sanayileşemediğimiz için kaybettik biz. Sanayi çağına geldiğimizde, sanayi üretiminin dışında kaldığımız için imparatorluğumuzu kaybettik. O nedenle sanayileşmek bizim için bir dava, bir milli mesele. 21´inci yüzyılda bir varlık sahibi, bir iddia sahibi olabiliriz. Türkler, tarım çağının en büyük imparatorluklarını, en büyük devletlerini kurdular. Ama tarım çağı çoktan geride kaldı. Bu çağı sanayileşerek, sanayide yeni teknolojilere, bilişim teknolojilerine dayalı sanayi üretimiyle çağında ilerisine geçtik." dedi.
`EKONOMİK KRİZLER, DÖVİZDEKİ DALGALANMALAR KONJOKTÜRELDİR´  
Bakan Bilgin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye birçok iş adamımızın ve girişimcimizin hikayesinin üzerinde yükselen büyük bir destana dönmüş durumda ekonomik kalkınmamız. 300 milyar dolardan, 300 milyon doların eşiğindeyiz. Bu ekonomik krizler, dövizdeki dalgalanmalar falan bunlar konjonktüreldir. Bunlar gelip geçer. Ama esas olan budur. Türkiye ne üretiyor? 900 milyar dolarlık ürün üretiyor, hizmet üretiyor. Geçen yıl yüzde 10 büyüdük. Biz istikrarlı biçimde üst üste 2 yıldan fazla büyüdüğümüz zaman ne yapacağız? Biz artık büyümeden kalkınmaya geçeceğiz. Geçtiğimiz yıl Türk ekonomisi kötü şartlara rağmen yaklaşık 1 milyon istihdam üretti. Demek ki, biz istihdam yaratan bir büyüme yolunda ilerlemeliyiz. Ayda 20 milyar dolar ihracat yapan bir büyüme gerçekleşti."(DHA)Erkan ALTUNTAŞ-KONYA-DHADHA-Politika Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ
2022-04-29 23:42:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bilgin: “Kalkınmanın temel şartı alt yapı”
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: “Kalkınmanın temel şartı alt yapı”
Bakan Bilgin: 21´inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyoruz
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: 21´inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını ...
Giyim mağazalarında bayram hareketliliği başladı
YEREL HABERLER Giyim mağazalarında bayram hareketliliği başladı
SMA'lı Nuh Alper için öğrenciler 27 bin lira topladı
YEREL HABERLER SMA'lı Nuh Alper için öğrenciler 27 bin lira topladı
Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, taburcu oldu
YEREL HABERLER Devrilen ambulansta yaralanan SMA'lı Elif bebek, ...
Suçüstü yakalanan bariyer hırsızlıları serbest
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan bariyer hırsızlıları serbest
Sigara paketleri içinden uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Sigara paketleri içinden uyuşturucu hap çıktı
Sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan şahıs ...
Jandarma ekipleri kadınlara KADES eğitimi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri kadınlara KADES eğitimi
SMA'lı Elif bebeği taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER SMA'lı Elif bebeği taşıyan ambulans devrildi: 4 ...
Ezgi Dağdelenler Bektaş, Kuzeyboru'da
YEREL HABERLER Ezgi Dağdelenler Bektaş, Kuzeyboru'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.