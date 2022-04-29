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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Bilgin: “Kalkınmanın temel şartı alt yapı”

İHA

Bakan Bilgin: “Kalkınmanın temel şartı alt yapı”

İstihdamın Enleri Plaket Töreni için Aksaray’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, “Bir ülkenin kalkınmasının temel şartı alt yapıdır” dedi.
Bir dizi ziyaret ve İstihdamın Enleri Plaket Töreni için Aksaray’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, ilk olarak Aksaray Valiliğini ziyaret etti. Bilgin, burada valilik ziyaret defterini imzaladıktan sonra bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların müdürleri eşliğinde Vali Hamza Aydoğdu ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Akabinde Aksaray Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bilgin, Belediye Başkanı Evren Dinçer’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret ederek ittifak Milletvekili Ramazan Kaşlı ve parti teşkilatı ile bir araya geldi. Ziyaretleri dahilinde en son AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Bilgin burada İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile görüşme yaptıktan sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“Bir ülkenin kalkınmasının temel şartı alt yapıdır”
Bakan Vedat Bilgin, “Alt yapıda büyük bir değişim yapıldı. Şehirler alt yapılarımıza kavuştu. Anadolu ilk defa kara yolları ve demir yollarıyla birbirine bağlandı. Bir ülkenin kalkınmasının temel şartı alt yapıdır. Alt yapının da ana öğesi ulaştırmadır. Çünkü ham maddeleri, malları, ürünleri, insanlarla ve pazarla bütünleştiremiyorsanız orada durgun bir ekonomi vardır. Kapalı köy ekonomisi dediğimiz şeyler böyle yapılardır. Türkiye bu durumu kırdı. 20 yılda işte yollar, köprüler, düşünün Çanakkale Köprüsü. 'Bunun maliyeti fazla aman şu kadar. Daha az maliyetli yatırımlar yapsaydık daha mı iyi olurdu?' Bu konuşmalar anlamsızdır. Yenilikçiliğe karşı tutucu zihniyet her zaman vardır. Bunun olması bir anlamda da faydalıdır. Tutucu zihniyet her zaman vardır. Yeniliğe karşı bunun olması bir yönde de faydalıdır. Şöyle faydalıdır, yenilik yaptığınızın daha fazla fark edilmesine yol açar. Önümüzdeki 2023 daha büyük başarılara, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı ile birlikte başka bir başlangıç olacaktır. Bu topraklar üzerindeki bin yıllık varlığımızı daha güçlü bir ekonomiye uluslararası sistemde girişimcileri ile markaları ile yarışan bir ülke olmaya, her alanda işte askeri savunma sistemleri yakaladığımız başarıların devam etmesi lazım. Türkiye jet motoru üreten bir hale geldik. Bu fevkalade olan bir şey” diye konuştu.
Bakan Bilgin ve yanındaki heyet ziyaretlerin ardından Aksaray Valiliği tarafından Hırka Tol köyünde organize edilen iftar programına katıldı. İftar programının ardından Bilgin, İstihdamın Enleri Plaket Töreni için Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya katıldı.

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