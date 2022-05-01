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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mağazalar sokağa taştı, kasalarda uzun kuyruklar oluştu

İHA

Mağazalar sokağa taştı, kasalarda uzun kuyruklar oluştu

Aksaray’da bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar için mağazalar reyonlarını sokaklara açarken, indirimli fiyatlarla kıyafet alan vatandaşlar kasalarda kuyruk oluşturdu.
Aksaray’da 2 yıllık pandemi sürecinin ardından tekrar Ramazan Bayramını kutlayacak olan vatandaşlar alışveriş için sokaklara akın etti. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar için ürün fiyatlarında indirime giden mağazalar arife günü dolayısıyla sokaklara tezgah açtı. Kapalı Çarşı, Şemsiyeli Sokak ve Ankara Caddesi'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Mağazaların bulunduğu sokaklarda ve reyonlarında yoğunluk yaşanırken, mağazaların kasalarında kuyruklar oluştu. Vatandaşların alışverişe olan yoğunluğu esnafın yüzünü de güldürdü.
Arife günü nedeniyle sabahın erken saatlerinden başlayan yoğunluğu yaşadıklarını belirten esnaf Ayşegül Dedeoğlu (24), “2 yılın ardından çok yoğun bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Şu anda sabah saatlerinde başlayan satışlarımız gün içerisinde de yoğunlukla devam ediyor. İlerleyen saatlerde de bu şekilde devam etmesini umuyoruz. 2 yılın ardından vatandaşlarımız kendilerini akın akın sokaklara attılar. Arifeden dolayı bayram alışverişini son dakikaya bırakan insanlar şu an sokaklarda coşkuyla alışveriş yapıyorlar. Alışverişini yapanlar bayramın gelmesini bekliyorlar” dedi.
Bir başka esnaf İbrahim Söylemez (40) ise, “Şükürler olsun bir Ramazan Bayramına daha kavuştuk. Sabah açtığımızdan beri arife akşamına kadar, gecesine kadar, inşallah kapatana kadar güzel işler diliyoruz. İnşallah korona virüssüz bir bayram geçirmek dileğiyle herkese iyi bayramlar diliyoruz. Esnaf arkadaşlarımıza bol bereketli kazançlar diliyoruz. Biz bunu salgının kalkmasından dolayı ortadan ona bağlıyoruz. İşlerimiz inşallah bu geceye çok güzel olacak” diye konuştu.
İndirimli fiyatlardan memnun olarak alışverişe çıktığını belirten Sevil Sevinç (45) de, “2 yıldır pandemiden dolayı bayram kutlayamadığımız için inşallah bu sene eski bayramlarımıza kavuştuk. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hep beraber yoğun çalıştığımız için alışverişe çıkamamıştık daha önceden, bugün alışverişe çıktık. Fiyatlar çok güzel indirime de girmişler bayram dolayısıyla herkese iyi bayramlar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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