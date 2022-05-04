Kuzeyboru, Annie Mitchem´in sözleşmesini uzattı



Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Amerikalı smaçör Annie Mitchem´in sözleşmesini uzattı.

Kuzeyboru, tecrübeli Amerikalı smaçör Annie Mitchem´in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından Kuzeyboru, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuzeyboru, forması giyen 1.92 boyundaki Amerikalı smaçör Annie Mitchem, Amerikan Kolej Ligi´nde 2 yıl üst üste en iyi smaçör seçildi ve 2018-19 sezonunda İtalya'ya transfer oldu. İtalya´nın Seri A´da mücadele eden en önemli takımlarından Savino Del Bene Scandicci forması giydi. 2019-2020 sezonunda ise yine İtalya liginde Zanetti Bergamo forması ile kariyerinde Şampiyonlar Ligi, İtalya kupası ve Amerikan NCAA başarıları bulunmaktadır.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-05-04 12:00:23



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