Mobilya malzemesi yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mobilya malzemesi yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü

İHA

Mobilya malzemesi yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü

Aksaray’da mobilya malzemesi yüklü tır virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, tırın kabininde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, AnkaraNiğde Otoyolu Osmanlı köyü gişeler virajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri’den Niğde istikametine giden Mehmet Ali Bilgin (43) idaresindeki 38 ZD 164 plakalı Scania marka mobilya malzemesi yüklü tır, Osmanlı köyü girişinden gişelere dönüş yaptığı esnada virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucu tırın kabininde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri devrilen tırın kabinindeki sürücüye ulaşırken, UMKE ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde tır vinç vasıtasıyla şarampolden kaldırıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet Ali Bilgin’in emniyet kemerini takmadığı tespit edildi. Sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağanak yağışla düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı
YEREL HABERLER Sağanak yağışla düşen kaya parçaları yolu trafiğe ...
Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet ...
Aksaray’da bayram öncesi başlatılan trafik denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Aksaray’da bayram öncesi başlatılan trafik ...
Jandarma 65 yasadışı siteyi tespit ederek kapattı
YEREL HABERLER Jandarma 65 yasadışı siteyi tespit ederek kapattı
Jandarmadan özel güvenlik görevlilerine KAAN ve KADES eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan özel güvenlik görevlilerine KAAN ve KADES ...
Kuzeyboru, Annie Mitchem´in sözleşmesini uzattı
YEREL HABERLER Kuzeyboru, Annie Mitchem´in sözleşmesini uzattı
Eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eski eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk ...
Eski eşi Zeynep'i çocuklarının gözü önünde öldürmüş
YEREL HABERLER Eski eşi Zeynep'i çocuklarının gözü önünde öldürmüş
Jandarmadan uyuşturucu tacirine suçüstü
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu tacirine suçüstü
Ruhsatsız açılan kuyu jandarma ekiplerince kapatıldı
YEREL HABERLER Ruhsatsız açılan kuyu jandarma ekiplerince kapatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.