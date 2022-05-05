Mobilya malzemesi yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü

Aksaray’da mobilya malzemesi yüklü tır virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, tırın kabininde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, AnkaraNiğde Otoyolu Osmanlı köyü gişeler virajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri’den Niğde istikametine giden Mehmet Ali Bilgin (43) idaresindeki 38 ZD 164 plakalı Scania marka mobilya malzemesi yüklü tır, Osmanlı köyü girişinden gişelere dönüş yaptığı esnada virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucu tırın kabininde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri devrilen tırın kabinindeki sürücüye ulaşırken, UMKE ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde tır vinç vasıtasıyla şarampolden kaldırıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet Ali Bilgin’in emniyet kemerini takmadığı tespit edildi. Sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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