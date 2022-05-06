Ihlara Vadisi’nin güvenliği Atlı Jandarma Timi’nde

Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisinde güvenlik Atlı Jandarma Timi tarafından sağlanıyor.

Kapadokya’ya açılan kapı olan Aksaray’da dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi’nde güvenlik Atlı Jandarma Timi tarafından sağlanıyor. Binlerce yerli ve yabacı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi’nde havaların ısınmasıyla birlikte görev alan Atlı Jandarma Timi ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlıyor. Ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi gören Atlı Jandarma Timi 14 kilometrelik vadide renkli görüntüler oluşturuyor. Gün boyunca vadi içi ve bölgesinde devriye atan Atlı Jandarma Timleri meydana gelebilecek birçok olumsuzluğun önüne geçiyor. Özellikle ziyarete gelen çocukların ilgi odağı olan Atlı Jandarma Timi ziyaretçilere güven veriyor.

Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Özel eğitimli atlarla vadide görev yapan Atlı Jandarma Timimiz, bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güven içerisinde tatillerini geçirmelerini sağlamak amacıyla vadi içerisinde ve çevresinde devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

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