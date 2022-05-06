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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İHA

Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu imal edip sattığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri isimlerini belirlediği İbrahim A. (30) ve Veli G. (25) isimli şahısları ilçede takibe aldı. 3 gün boyunca yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma istihbarat ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İlçede bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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