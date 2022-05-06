Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu imal edip sattığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri isimlerini belirlediği İbrahim A. (30) ve Veli G. (25) isimli şahısları ilçede takibe aldı. 3 gün boyunca yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma istihbarat ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İlçede bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.