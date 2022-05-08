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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisler hem çiçek dağıttı hem de KADES'i hatırlattı

İHA

Polisler hem çiçek dağıttı hem de KADES'i hatırlattı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla sokak sokak gezerek annelere çiçek dağıtıp, anlamlı sözlerle günlerini kutlarken, İçişleri Bakanlığının KADES uygulamasını tanıttı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Anneler Günü dolayısıyla kent merkezinde dolaşarak annelere çiçek dağıttı. Anneler Gününe özel etkinlik çerçevesinde sokak sokak gezerek durdurdukları her kadına anlamlı sözler söyleyen ekipler günlerini kutladıkları annelere çiçek verdikten sonra hatıra fotoğrafları çekildi. Polisleri karşısında görünce kimi anneler duygu olu anlar yaşarken, kimi anneler de polislere övgü dolu sözlerle gururlarını paylaştılar. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda sokakta karşılaştıkları erkeklere merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın, "Anneler insandır. Bizler insanoğluyuz" sözleri ile kadınlara karşı davranışlarla ilgili nasihatlerde bulundu. Polis ekipleri tarafından kadına şiddetle mücadele çerçevesinde ise İçişleri Bakanlığı'nın mobil uygulaması olan Kadın Destek Uygulaması (KADES) hatırlatıldı. Polis ekipleri KADES'i hem kadınlara hem de erkeklere tanıtırken, uygulamanın nasıl kullanıldığı ve ne şartlarda kullanılacağı anlatılarak hatırlatıldı. Vatandaşlar Anneler Gününe özel yapılan etkinliği memnuniyetle karşılarken, polislere teşekkür etti.
Çalışırken birden polislerle karşılaştığını ve mutlu olduğunu belirten Sevil Sevinç (45), "Teşekkür ediyoruz hepsine, bizleri unutmadıkları için. İnşallah Allah onlara da başarı verir. Allah başarı versin, yol açıklığı versin. Sürpriz oldu aslında hiç beklemiyorduk. Çalışırken yakalandık. Çok da güzel oldu aslında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Polislerin jesti karşısında duygulanan Emine Demir (46) ise, "Memurlarımızın böyle güzel bir günde annelerimizi düşünmesi gerçekten çok güzel, rabbim onları korusun. Gerçekten duygulandım. Güzel bir şey çok mutlu oldum. Bir de anne olarak çok mutlu oldum" diye konuştu.

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