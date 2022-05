Aksaray’da Kızılay’ın “Kan Dostum” projesine destek devam ediyor

Aksaray bağlı olduğu bölge kan merkezinin kan bağışında zirvede yer alırken, Ramazan ayında azalan kan stoklarının canlandırılması için vatandaşlar Türk Kızılay’ı tarafından sürdürülen, “Kan Dostum” projesine destek olmaya devam ediyor.

Türk Kızılay’ı tarafından başlatılan Kan Dostum projesi ülke genelinde olduğu gibi Aksaray’da da aralıksız devam ediyor. Kan stoklarının sürekli verimli olması ve ülkedeki kan bağış trafiğinin hızlanması için bölge kan merkezleri kentlerin meydanlarında kan bağışı toplama çalışmalarını devam ettiriyor. Kan Dostum projesine destek olmak isteyen vatandaşlar Türk Kızılay’ının bağış araçları ve bağış çadırlarına geliyor. Bağlı olduğu Kayseri Bölge Kan Merkezinde bağış sıralamasında zirvede yer alan Aksaray’da vatandaşlar 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda kurulan çadırda kan stoklarının canlandırılmasına destek verdi. Kızılay görevlileri tarafından ilk sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar doktor gözetimi altında sırayla kan verdi. Kan bağışlarının ardından her bir vatandaşın Kan Dostum projesine verdiği katkı kayıt altına alındı. Bağışların ardından Kızılay tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Dr. Bekir Tartıcı, “Aksaray her zaman bölgede kan verme konusunda lider şehirlerden bir tanesidir. Bu yüzden Aksaray’dan çok memnunuz. Fakat Ramazan ayının getirmiş olduğu eksik henüz tam olarak kapatılamadı. O yüzden tüm vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz. Ramazan ayında kan alamadığımız için günlük alınan kan miktarında düşüş oluyor. Bu da hastanelerde kan ihtiyacı doğuruyor. O yüzden Ramazan ayından sonra her zaman daha fazla kan bağışı beklemek durumundayız. Kan Dostum projesi altında çeşitli sosyal medya ve medyada reklam kampanyaları düzenleniyor. Kan bağışı kazanım uzmanlarımızın da desteğiyle kan bağışı sayısı artırılmaya çalışılıyor. İç Anadolu Bölgesinde Aksaray, Sivas, Kayseri ve Niğde buralar zaten iyiler ama Ramazan’dan dolayı biraz daha ilgi olmasını bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.