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Kuzeyboru'da 5 isimle yollar ayrıldı

DHA

Kuzeyboru'da 5 isimle yollar ayrıldı


Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut, Simay Gazi, Işıl Öz ve Elif Boran ile yollar ayrıldı. Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından Kuzeyboru'da yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip bu kapsamda; Ezgi Akyaldız, Hande Korkut, Simay Gazi, Işıl Öz ve Elif Boran ile yollar ayrıldı.
Kuzeyboru'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Sporcularımıza Kuzeyboru´ya yapmış oldukları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı. (DHA)  DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-05-11 10:51:05

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