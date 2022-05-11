Aksaray'da “Yeşil 5.0” projesi uygulanmaya başladı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Asude Yasemin Zengin’in yürütücülüğünü yaptığı “Yeşil 5.0” isimli proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi ve proje uygulama aşamasına geçti.

Odağında gençlerin olduğu projede, daha yeşil ve sürdürülebilir bir yaşam için çevresel konularda farkındalık, ekolojik okuryazarlığın geliştirilmesi, yeşil ürün tüketimi konusunda bilinçlendirme ve gönüllülük faaliyetlerinin teşvik edilmesine dair teorik ve uygulamalı eğitimler yer alıyor. Proje hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Zengin, Endüstri 5.0 (Yeni Sanayi Devrimi) çerçevesinde sürdürülebilirliğin, insan merkezliliğin ve dayanıklılığın ön plana çıktığını söyledi. Bu temel değerlerin toplumsal refah için ana itici güçler haline geldiğine dikkat çeken Zengin, “Endüstri 5.0 döneminin vurguladığı ana unsurların gençlerin çevre ile kurdukları bağı güçlendireceği ve tüketim davranışlarına yansımalarının daha yeşil bir tüketime doğru geçişi hızlandıracağı öngörülmektedir. Yeşil 5.0 Projesi; ASÜ, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülmektedir. Proje çerçevesinde ASÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine Fakülte Dekanı Prof. Dr. İbrahim Örün’ün destekleri ile sekiz haftalık eğitim programı uygulanacaktır. Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Kanber Demir Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Narin’in katkılarıyla Kanber Demir Anadolu Lisesi öğrencilerine de sekiz haftalık bir eğitim programı uygulanacaktır. Projemiz, Aksaray’da, bu konuda eğitim süreci içeren ilk proje olma özelliğine sahiptir” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Asude Yasemin Zengin’in yürütücüsü olduğu projenin araştırma ekibi Prof. Dr. İbrahim Örün ve Doç. Dr. Arzu Yüksel'den oluşuyor. Çalışmanın uygulama ekibinde ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Akpınar, Araştırma Görevlileri Hatice Öztürk, Furkan Şahin, Gamze Durum ve Kübra Akil ile Doktora Öğrencisi Betül Zengin yer alıyor.

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