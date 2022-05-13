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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da Vakıflar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

İHA

Aksaray'da Vakıflar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Vakıflar Haftası bu yıl, “Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneğiz” temasıyla Aksaray’da da kutlandı.
Aksaray’da çeşitli etkinliklerle Vakıflar Haftası kutlamaları yapıldı. Kamu kurumları, üniversite, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları ile tarihi Zinciriye Medresesinde başlayan kutlamalar gün boyunca devam etti. Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Zinciriye Medresesinde drama etkinlikleri ile müze ve tarihi eserler vatandaşlara tanıtıldı. Vakfı, vakıf medeniyetlerini ve vakıf kültürünü vatandaşlara tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde Selçuklu ve Osmanlı gelenekleri anlatıldı. Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Zinciriye Medresesini ziyaret ederek etkinliklere katıldı.
Haftanın kutlanmasındaki amacı anlatan Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, “Bu sene temamız, sosyal politikalar, sosyal yardımlar ve paylaşma geleneği üzerine kutlanıyor. Bugünkü vakıflarımızın da paylaşma geleneğimiz üzerinde farkındalık üretmesini istiyoruz. Bu sene ilk defa Aksaray ve Karaman'da Konya’nın dışında kutluyoruz. Amacımız bin yıllık medeniyetimiz içinde önemli bir yeri olan vakıf kültürü ve yardımlaşma, dayanışma unsurumuzun gelecek nesillere de taşınmasını sağlamak. Aksaray’ımızda bir çok vakıf eserimiz var. Normalde 70 vakıf eseri dimdik ayakta duruyor. Bu vakıfların yapmış olduğu ve şuan içerisinde bulunduğumuz Zinciriye Medresesi bir vakıf eseridir. Medeniyetimizin yaptığı bu eserin kendisinden ziyade devamlılığını sağlamakla beraber ürettiği manayı da biz gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Vakıf bir anahtar, geçmişle gelecek arasında bir anahtar bu sene drama etkinlikleri ile gençlerimizi vakıf eserlerimizin yanına getirerek onların vakıf eserlerinin yanında vakıfların ne olduğunu anlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Böylelikle geçmişten gelen kültürün canlanmasını istiyoruz” dedi.

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