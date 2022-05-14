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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kolları sıvayıp “Bin çevre dostu okul” projesine destek oldular

İHA

Kolları sıvayıp “Bin çevre dostu okul” projesine destek oldular

Aksaray’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan “Bin çevre dostu okul” projesi çerçevesinde 8 farklı ilçede 8 farklı ilkokulun öğrencileri çevre temizliği yaparak çevre bilinci eğitimi aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Bin çevre dostu okul” projesi çerçevesinde Aksaray’da 8 ilçede 8 farklı ilkokul çevre dostu okul olarak belirlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde belirlenen 8 çevre dostu okulda eş zamanlı olarak çocuklara çevre bilincinin kazandırılması amacıyla hem çevre temizliği yapıldı hem de eğitim verildi. Türkiye’de tasarruflu su kullanımı başta olmak üzere geri dönüşüm ile enerji tasarrufu üzerine çevre bilinci eğitimi alan ilkokul öğrencileri kent merkezinde yeşil alanlarda tek tek çöp topladı. Merkezde belirlenen pilot okul olan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve öğretmenleri eşliğinde ellerinde poşetlerle yeşil alanlarda temizlik yaptı. Yerdeki çöpleri tek tek toplarken öğretmenlerinden çevre bilincini öğrenen öğrenciler vatandaşlara yüksek sesle, “Çevremizi koruyalım, çevremizi temiz tutalım” çağrısında bulundu. Öğrenciler sokaklardan topladıkları geri dönüştürülebilir ürünleri ilerde kuracakları kütüphane için ayırdı.
Bakanlığın başlattığı proje çerçevesinde çevre dostu okullarda çevre temizliği yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, “Bu bakanlığımızın başlatmış olduğu Türkiye’de bin çevre dostu okul projesidir. Bizim ilimizde de 7 ilçemizde bir de merkezde 8 tane çevre dostu okul belirledik. Bu okullarımızda bir dizi faaliyetler yapıyoruz. Öğrencilerimizi bilinçlendiriyoruz. Şuan Cumhuriyet İlkokulumuzun yapmış olduğu bir etkinlikte beraberiz, burada öğrencilerimizle birlikte çevremizin daha düzenli ve temiz olması için, çevre bilincinin oluşması için bir etkinlik yapıyoruz. Tabii çocuklarımızın eğitiminde üniversitemizden destek alıyoruz. Bu arada daha düzenli daha yaşanabilir çevre ve daha iyi bir okul için de özellikle suyun kullanımı, elektrik tüketimi konularında okullarımızın buna hazır hale getirilmesini sağlıyoruz. Tasarruflu su kullanımı, tasarruflu enerji kullanımı gibi pek çok konuda varız. Bu bakanlığımızın başlattığı güzel bir projedir” dedi.

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