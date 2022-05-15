6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlık zanlısı yakalandı

Aksaray'da önceden karıştığı hırsızlık olaylarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, karıştığı birçok hırsızlık olayından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Çapan Ö.’nün (29) yakalanması için ekipler harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmada jandarma ekipleri şahsın peşine düştü. Araştırma ve soruşturmada şahsın Aksaray’ın merkeze bağlı Topakkaya beldesinde bir evde saklandığını tespit eden jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Beldede müstakil bir eve yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanırken, İl Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği savcılık tarafından Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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